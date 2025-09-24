«Локомотив» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь». Команды будут играть на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Локомотив» находится на второй строчке, заработав 11 очков. На первом месте располагается нижегородское «Торпедо», у которого 13 очков.