«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Шанхайские Драконы». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала семь очков за семь матчей. «Шанхайские Драконы» находятся на восьмой строчке, заработав семь очков за шесть встреч. На первом месте располагается нижегородское «Торпедо», у которого 13 очков.