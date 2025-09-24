Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Москва — Шанхайские Драконы: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30

«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Шанхайские Драконы». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала семь очков за семь матчей. «Шанхайские Драконы» находятся на восьмой строчке, заработав семь очков за шесть встреч. На первом месте располагается нижегородское «Торпедо», у которого 13 очков.

Календарь матчей КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Топ-события среды: российские футболисты в Европе, регулярка КХЛ и волейбольный ЧМ-2025
Топ-события среды: российские футболисты в Европе, регулярка КХЛ и волейбольный ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android