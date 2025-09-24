Историк НХЛ назвал Демидова и Никишина в числе фаворитов «Колдер Трофи»

93-летний историк НХЛ Стэн Фишлер назвал россиян Ивана Демидова и Александра Никишина в числе кандидатов на победу в награде «Колдер Трофи» в новом сезоне.

«В прошлом сезоне «Канадиенс» удалось заиграть 19-летнего правого крайнего в двух матчах и в первом раунде плей-офф Восточной конференции. Он поразил своим катанием и отдал две результативные передачи в проигранной серии с «Вашингтон Кэпиталз». Хорошо сложённый (рост 190 см, вес 84 кг), с природным чутьём, пятый номер драфта 2024 года может оказаться в одной линии с результативными игроками: левым крайним Патриком Лайне и центровым Кирби Даком.

Никишин был капитаном СКА в прошлом сезоне в Континентальной хоккейной лиге и занял второе место среди защитников по заброшенным шайбам (17) и победным голам (4), а также третье по очкам (46). Выбранный «Каролиной» в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года (№69) Никишин завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Один из скаутов сравнивает его игру с игрой Чарли Макэвоя в двухстороннем матче за «Бостон Брюинз» и атакующими рывками двукратного обладателя «Норрис Трофи» Кейла Макара за «Колорадо Эвеланш». Никишин, которому 2 октября исполнится 24 года, в прошлом сезоне отдал одну результативную передачу в четырёх матчах плей-офф за «Харрикейнз». В защите он «Бублик на все руки», — приводит слова Фишлера официальный сайт НХЛ.

Кроме Демидова и Никишина, в списке значатся Джимми Снаггеруд («Сент-Луис Блюз»), Райан Леонард («Вашингтон Кэпиталз»), Зив Буйум («Миннесота Уайлд») и Мэттью Шефер («Нью-Йорк Айлендерс»).

«Колдер Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.