Форвард минского «Динамо» Энас поделился впечатлениями от первого домашнего матча в сезоне

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас высказался о первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026, который команда провела 22 сентября с астанинским «Барысом» (1:0).

«Здорово вернуться домой и почувствовать шум родной арены. Это было прекрасно. Мы ждали возвращения на «Минск-Арену», чтобы увидеться с нашими фанатами. Была невероятная атмосфера. Предматчевое шоу, которое сделала наша огромная команда продакшена, — это мировой класс. Безусловно, мы не принимаем это как должное. Нам очень понравилось.

Безусловно, очень хорошо, что дальше у нас будет пять матчей дома после выездной серии. Очень рады вернуться в Минск и провести время здесь, увидеть своих болельщиков. Самый лучший подход — готовиться от игры к игре, неважно, дома ты или на выезде. Когда у тебя много матчей впереди, нельзя терять форму. Самое главное для нас — фокусироваться на каждой игре, делать нашу работу изо дня в день и концентрироваться на том, чтобы показывать хороший хоккей», — приводит слова Энаса официальный сайт «Динамо».