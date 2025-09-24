Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард минского «Динамо» Энас поделился впечатлениями от первого домашнего матча в сезоне

Форвард минского «Динамо» Энас поделился впечатлениями от первого домашнего матча в сезоне
Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас высказался о первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026, который команда провела 22 сентября с астанинским «Барысом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 0
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Энас (Лимож, Брук) – 63:06 (3x3)    

«Здорово вернуться домой и почувствовать шум родной арены. Это было прекрасно. Мы ждали возвращения на «Минск-Арену», чтобы увидеться с нашими фанатами. Была невероятная атмосфера. Предматчевое шоу, которое сделала наша огромная команда продакшена, — это мировой класс. Безусловно, мы не принимаем это как должное. Нам очень понравилось.

Безусловно, очень хорошо, что дальше у нас будет пять матчей дома после выездной серии. Очень рады вернуться в Минск и провести время здесь, увидеть своих болельщиков. Самый лучший подход — готовиться от игры к игре, неважно, дома ты или на выезде. Когда у тебя много матчей впереди, нельзя терять форму. Самое главное для нас — фокусироваться на каждой игре, делать нашу работу изо дня в день и концентрироваться на том, чтобы показывать хороший хоккей», — приводит слова Энаса официальный сайт «Динамо».

Матч «Динамо» Минск — «Торпедо» 24 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
«Лёд был не просто ужасный, а очень ужасный». Квартальнов — об игре с «Барысом» в Минске
