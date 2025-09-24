Скидки
Главная Хоккей Новости

«У меня был подобный опыт в «Детройте». Тренер СКА Ларионов — о болельщиках «Авангарда»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о поддержке болельщиков на матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

– Не возникло ли когнитивного диссонанса: вы дома, но болельщики «Авангарда» громко поддерживали своих?
– Не могу здесь давать оценку. Игра – для зрителей. Что происходило на трибунах, это праздник хоккея. Если люди радуются хорошим голам – прекрасно. Сегодня много было болельщиков «Авангарда». У меня был подобный опыт в «Детройте». Часть города зимой находилась в тёплых краях – на выезде половина арены болела за нас. Думаю, это связано с корпорацией «Газпромнефть» – у них в Санкт-Петербурге штаб-квартира, много сотрудников. Они все билеты скупили. Я так полагаю. Надеюсь, все зрители получили удовольствие. Кто кого перекричал – для наших болельщиков это стимул быть громче в следующий раз, — приводит слова Ларионова официальный сайт СКА.

