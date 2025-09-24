Скидки
Главная Хоккей Новости

Тренер СКА Ларионов рассказал об ощущениях от первого домашнего поражения

Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов поделился впечатлениями от первого домашнего поражения в сезоне КХЛ. СКА проиграл омскому «Авангарду» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

«Уже после матча в тренерскую зашло несколько гостей, скажем, из наших спонсоров. Знаю их много лет. Они знают меня и Вячеслава Александровича Фетисова. Я сказал им, что даже в «Детройте», где в составе было 10 будущих членов Зала славы, мы проигрывали. Невозможно побеждать во всех матчах. Если оценивать трезво – не по горячим следам, а по стилю и сюжету игры, – здесь больше позитива. Мы дома проигрывали гораздо крупнее и в «Детройте». Без этого нельзя двигаться вперёд. Хоккеисты не роботы, они могут устать, ошибаться.

Молодые ребята набираются опыта. Третий гол – Матвей Короткий мог спокойно вывести шайбу из зоны. Это те «кочки» на пути, о которые спотыкаешься. Но в следующий раз ты сделаешь по-другому. Не можем показывать пальцем ни на кого: вратарь, молодые игроки, опытные – неважно. Выигрываем все вместе, проигрываем все вместе. Хотим, чтобы болельщик терпел, верил и поддерживал нас. А мы будем стараться выложиться в каждом матче, играть в тот хоккей, который вы сегодня увидели. Без поражений не бывает побед – закончу так», — приводит слова Ларионова официальный сайт СКА.

