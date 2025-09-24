«Уже не так удивлён». Тренер «Авангарда» Буше — о поддержке болельщиков в Санкт-Петербурге

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о поддержке болельщиков в Санкт-Петербурге на матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2).

– У вас не возникло шока, что вы, находясь в Санкт-Петербурге, получили большую поддержку от зрителей?

– Да, но я на данный момент уже не так удивлён. Это я понял ещё по ходу прошлого сезона: насколько активно и страстно болеют за команду и в Омске, и на выездных матчах. Поэтому сейчас это уже не сюрприз. Я очень рад, что у нас такие болельщики, и понимаю: у больших команд часто есть активная группа фанатов и на домашних матчах, и на выездных. Можно вспомнить примеры из НХЛ – «Монреаль» или «Торонто», у которых много болельщиков повсюду. Я рад, что у нас такие болельщики, и очень им за это благодарен, — приводит слова Буше официальный сайт СКА.