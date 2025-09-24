Скидки
Хоккей

«Уже не так удивлён». Тренер «Авангарда» Буше — о поддержке болельщиков в Санкт-Петербурге

«Уже не так удивлён». Тренер «Авангарда» Буше — о поддержке болельщиков в Санкт-Петербурге
Комментарии

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о поддержке болельщиков в Санкт-Петербурге на матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

– У вас не возникло шока, что вы, находясь в Санкт-Петербурге, получили большую поддержку от зрителей?
– Да, но я на данный момент уже не так удивлён. Это я понял ещё по ходу прошлого сезона: насколько активно и страстно болеют за команду и в Омске, и на выездных матчах. Поэтому сейчас это уже не сюрприз. Я очень рад, что у нас такие болельщики, и понимаю: у больших команд часто есть активная группа фанатов и на домашних матчах, и на выездных. Можно вспомнить примеры из НХЛ – «Монреаль» или «Торонто», у которых много болельщиков повсюду. Я рад, что у нас такие болельщики, и очень им за это благодарен, — приводит слова Буше официальный сайт СКА.

Тренер «Авангарда» Буше прокомментировал победу в матче со СКА в Санкт-Петербурге
