В EA Sports просимулировали карьеру Ивана Демидова в НХЛ

В игровом симуляторе NHL 26 от EA Sports смоделировали карьеру российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. Об этом сообщил EA Sports NHL в социальной сети Х.

Фото: EA Sports NHL

В сезоне-2024/2025 Иван Демидов провёл два матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 2 (1+1) очка. В плей-офф на его счету пять матчей и две результативные передачи.

19-летний Иван Демидов признаётся одним из кандидатов на награду «Колдер Трофи» в предстоящем сезоне НХЛ.

«Колдер Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.

