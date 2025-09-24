Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» арендовал Ярослава Лихачёва у «Локомотива»

«Амур» арендовал Ярослава Лихачёва у «Локомотива»
Комментарии

Хабаровский «Амур» на официальном сайте объявил об аренде нападающего Ярослава Лихачёва у ярославского «Локомотива».

«Воспитанник «Локомотива» свой первый сезон в карьере в КХЛ провёл в «Амуре». В 59 матчах нападающий отметился 15 шайбами и 12 результативными передачами. Уже в следующем чемпионате в составе родном клуба Лихачёв выбил 30 (13+17) очков в регулярке, при этом заработав показатель полезности «+11».

Прошлый сезон форвард начал в Ярославле, но затем был отправлен в аренду, где в «Куньлунь Ред Стар» провёл 36 матчей, забросив 10 шайб», — написано в сообщении клуба.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала шесть очков за семь матчей.

Материалы по теме
«Это очень удивило, оставило недоумение». Защитник «Амура» — о громком переходе в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android