«Думаю, мы больше заслуживали победы». Беляев — о матче «Спартака» с «Металлургом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:3 ОТ). Беляев оформил дубль.

«Хорошая игра с хорошим соперником. Нас подвели индивидуальные ошибки. Не скажу, что мы были хуже. Думаю, мы больше заслуживали победы, но удача немного отвернулась от нас.

Тяжёлый выезд у команды? Не скажу, что нам было легко. Это наша любимая игра, ей надо наслаждаться. Если ты профессионал, должен выходить и работать, несмотря ни на что. Силы были, просто немного не хватило удачи», — приводит слова Беляева официальный сайт КХЛ.