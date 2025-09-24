Скидки
Хоккей Новости

«Думаю, мы больше заслуживали победы». Беляев — о матче «Спартака» с «Металлургом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:3 ОТ). Беляев оформил дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Филин) – 05:39 (5x5)     1:1 Фёдоров (Козлов, Вовченко) – 32:39 (5x5)     2:1 Козлов (Фёдоров, Маклюков) – 47:52 (5x5)     2:2 Беляев (Филин, Ефремов) – 55:42 (5x5)     3:2 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 61:18 (3x3)    

«Хорошая игра с хорошим соперником. Нас подвели индивидуальные ошибки. Не скажу, что мы были хуже. Думаю, мы больше заслуживали победы, но удача немного отвернулась от нас.

Тяжёлый выезд у команды? Не скажу, что нам было легко. Это наша любимая игра, ей надо наслаждаться. Если ты профессионал, должен выходить и работать, несмотря ни на что. Силы были, просто немного не хватило удачи», — приводит слова Беляева официальный сайт КХЛ.

