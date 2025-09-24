Александр Овечкин угостил болельщиков хлопьями, выпущенными в честь рекорда по голам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в роли продавца угостил болельщиков хлопьями, выпущенными в часть его рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X.

В апреле Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Он превзошёл результат легендарного нападающего Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Ранее, 23 сентября, 40-летний Александр Овечкин вернулся на лёд после травмы нижней части тела, полученной в первый день тренировочного лагеря «Вашингтон Кэпиталз». Новый сезон для команды стартует 9 октября.