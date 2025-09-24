Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин угостил болельщиков хлопьями, выпущенными в честь рекорда по голам в НХЛ

Александр Овечкин угостил болельщиков хлопьями, выпущенными в честь рекорда по голам в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в роли продавца угостил болельщиков хлопьями, выпущенными в часть его рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X.

В апреле Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Он превзошёл результат легендарного нападающего Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Ранее, 23 сентября, 40-летний Александр Овечкин вернулся на лёд после травмы нижней части тела, полученной в первый день тренировочного лагеря «Вашингтон Кэпиталз». Новый сезон для команды стартует 9 октября.

Материалы по теме
Овечкин получил травму на первой же тренировке. Насколько всё серьёзно?
Овечкин получил травму на первой же тренировке. Насколько всё серьёзно?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android