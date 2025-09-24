«Лучшая игра ЦСКА в плане реакции на пропущенные шайбы». Гарднер — о матче с «Адмиралом»
Нападающий московского ЦСКА Ретт Гарднер высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» (5:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Майстренко (Рой, Охотюк) – 02:23 (5x5) 0:2 Долженков (Рой, Охотюк) – 09:53 (5x4) 1:2 Старков (Шэн, Ручкин) – 11:22 (5x5) 2:2 Дарьин (Шулак) – 25:07 (5x5) 2:3 Карнаухов (Ерёменко, Коваленко) – 27:55 (5x5) 2:4 Гурьянов (Мингачёв, Полтапов) – 46:21 (5x5) 3:4 Старков (Гутик, Дарьин) – 50:29 (6x4) 4:4 Олсон (Дарьин, Ручкин) – 52:30 (5x5) 4:5 Гарднер (Спронг, Полтапов) – 58:06 (5x4)
«Я очень воодушевлён тем, что мне удалось забить. Это был очень важный гол для команды. Здорово сыграл в этом эпизоде Спронг, и я был рад, что шайба оказалась в воротах. Я считаю, это была наша лучшая игра в плане реакции на пропущенные шайбы. «Адмирал» не сдавался, они провели хороший второй период. Мы знаем, что сыграли не лучший свой матч, но с этой победы можем начать строить нашу игру и смотреть в будущее. Это поможет нам лучше сыграть в четверг», — приводит слова Гарднера официальный сайт ЦСКА.
