«Лучшая игра ЦСКА в плане реакции на пропущенные шайбы». Гарднер — о матче с «Адмиралом»

Нападающий московского ЦСКА Ретт Гарднер высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» (5:4).

«Я очень воодушевлён тем, что мне удалось забить. Это был очень важный гол для команды. Здорово сыграл в этом эпизоде Спронг, и я был рад, что шайба оказалась в воротах. Я считаю, это была наша лучшая игра в плане реакции на пропущенные шайбы. «Адмирал» не сдавался, они провели хороший второй период. Мы знаем, что сыграли не лучший свой матч, но с этой победы можем начать строить нашу игру и смотреть в будущее. Это поможет нам лучше сыграть в четверг», — приводит слова Гарднера официальный сайт ЦСКА.