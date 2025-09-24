Нападающий «Барыса» Асетов переведён в список травмированных

Нападающий астанинского «Барыса» Алихан Асетов добавлен клубом в список травмированных игроков. Об этом сообщил официальный сайт «Барыса».

«По ходу выездного матча с «Металлургом» травму получил Алихан Асетов. Нападающий переведён в список травмированных и пропустит ближайшие встречи «Барыса», — написано в сообщении клуба.

«Барыс» проиграл «Металлургу» 18 сентября со счётом 1:5. Позднее команда провела ещё один матч, с минским «Динамо», в котором уступила — 0:1 ОТ.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний Алихан Асетов провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.