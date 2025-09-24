Скидки
Ансель Галимов поделился впечатлениями от работы с Ги Буше в «Авангарде»

Нападающий омского «Авангарда» Ансель Галимов высказался о работе с главным тренером Ги Буше.

— Ваши впечатления от тренировочного процесса в «Авангарде».
— Ги Буше и его штаб проводят очень интенсивные тренировки, огромное внимание уделяется деталям, видеоразборам. Другой важнейший фактор – выполнение тренерской установки, оно должно быть неукоснительным.

Я считаю себя командным, системным игроком. Понимаю важность этого момента – нужно сыграть именно так, как требует тренер. Пускай даже в каких-то моментах лично тебе, может, хотелось бы сыграть чуть иначе. Но это командная дисциплина, тут всё жёстко и профессионально, — приводит слова Галимова Russia-Hockey.ru.

