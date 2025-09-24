Скидки
«Они всё ещё далеки друг от друга». Лебрюн — о переговорах «Нью-Джерси» с Люком Хьюзом

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн рассказал о ходе переговоров «Нью-Джерси» с защитником Люком Хьюзом по новому контракту. Хьюз остаётся ограниченно свободным агентом.

«В понедельник вечером обе стороны, участвующие в переговорах по Люку Хьюзу, возобновили общение, пытаясь продвинуться по вопросу неподписанного ограниченно свободного агента. Им всё ещё нужно найти точки соприкосновения. Они всё ещё далеки друг от друга. Обе стороны нацелены на долгосрочное соглашение, но пока не достигли согласия по средней годовой зарплате игрока. Тон переговоров остаётся дружелюбным, они продолжаются», — написал Лебрюн в социальной сети Х.

В сезоне-2024/2025 НХЛ 22-летний Люк Хьюз провёл 71 матч и набрал 44 (7+37) очка. В плей-офф на его счету один матч.

