Хоккей Новости

Вячеслав Основин вернулся в «Адмирал»

Вячеслав Основин вернулся в «Адмирал»
Комментарии

Владивостокский «Адмирал» в телеграм-канале сообщил о подписании контракта с нападающим Вячеславом Основиным.

«В результате обмена на денежную компенсацию из «Лады» в «Адмирал» переходит Вячеслав Основин. Контракт рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.

В прошлом сезоне Вячеслав сыграл за моряков 50 матчей и заработал 15 очков (9+6). Летом перешёл в тольяттинский клуб – сыграл три матча, очками не отметился. Вячеслав, добро пожаловать на борт!» — написано в сообщении клуба.

«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей.

