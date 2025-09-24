«Адмирал» объявил о расторжении контракта с Валентином Демченко

Владивостокский «Адмирал» расторг контракт с нападающим Валентином Демченко. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Хоккейный клуб «Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Валентином Демченко.

Благодарим Валентина за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 23-летний Валентин Демченко не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне он выступал за минское «Динамо».

«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей.