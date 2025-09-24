«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Калинюком

Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с канадским защитником Уайаттом Калинюком. Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

«Защитник Уайатт Калинюк заключил соглашение с нашей командой на один сезон. Напомним, Калинюк перешёл в «Салават Юлаев» в результате обмена из «Ак Барса». Почти всю карьеру Уайатт провёл за океаном.

Ждём дебюта в нашем составе, Уайатт!» — написано в сообщении.

Права на Калинюка перешли к «Салавату Юлаеву» в результате обмена нападающего Александра Хмелевски в казанский «Ак Барс».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний Уайатт Калинюк провёл два матча, не отметившись результативными действиями.