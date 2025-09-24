Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Хмелевски не отправился на выезд с «Ак Барсом»

Александр Хмелевски не отправился на выезд с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски не отправился на выезд с клубом. Об этом сообщил телеграм-канал «Ак Барса».

Ранее нападающий Александр Хмелевски перешёл в «Ак Барс» в результате обмена из уфимского «Салавата Юлаева».

«Отправляемся на выезд по маршруту Астана − Магнитогорск − Екатеринбург.

Вратари: Михаил Бердин, Тимур Билялов, Семён Протонин.
Защитники: Илья Карпухин, Артемий Князев, Никита Лямкин, Константин Лучевников, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский.
Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Брэндон Биро, Артур Бровкин, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Артём Галимов, Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Алексей Пустозёров, Михаил Фисенко, Тимофей Жулин, Дмитрий Яшкин», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс»? Эпопея с громким трансфером в КХЛ продолжается
Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс»? Эпопея с громким трансфером в КХЛ продолжается
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android