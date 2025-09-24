Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Хмелевски не отправился на выезд с «Ак Барсом»

Новичок казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски не отправился на выезд с клубом. Об этом сообщил телеграм-канал «Ак Барса».

Ранее нападающий Александр Хмелевски перешёл в «Ак Барс» в результате обмена из уфимского «Салавата Юлаева».

«Отправляемся на выезд по маршруту Астана − Магнитогорск − Екатеринбург.

Вратари: Михаил Бердин, Тимур Билялов, Семён Протонин.

Защитники: Илья Карпухин, Артемий Князев, Никита Лямкин, Константин Лучевников, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский.

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Брэндон Биро, Артур Бровкин, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Артём Галимов, Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Алексей Пустозёров, Михаил Фисенко, Тимофей Жулин, Дмитрий Яшкин», — написано в сообщении клуба.