Главная Хоккей Новости

Сушинский оценил, как обмен Хмелевски может помочь «Салавату Юлаеву»

Сушинский оценил, как обмен Хмелевски может помочь «Салавату Юлаеву»
Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал обмен нападающего Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс».

«Обидно, что хоккейный регион, город оказался в такой ситуации. Мы из-за «Витязя» расстроились. Сейчас, к сожалению, такая же история с «Салаватом». Молодцы, что сохранили команду. Надеюсь, деньги от Хмелевски помогут клубу хотя бы протянуть сезон. Не хочется терять клуб с историей, с традициями.

Мы понимаем, что спонсоров очень тяжело найти. Можно сказать, что это благотворительность, а не заработок. Спонсору нужен маркетинговый актив. Это же не один миллион рублей потратить, а миллиарда два минимум. «Салават» — хоккейный бренд, но все же будут смотреть, что они получат с этого. Какой выхлоп будет. 34 матча дома, 34 на выезде. Надо понимать, что это за компания. Федеральная компания? Ей всё равно, она будет в любом городе рекламироваться. На шлемах, майках, везде будут видеть. Это всё должно считаться и возмещаться. Мало кто согласится потратить. За «Салаватом» же ещё тянется молодёжная команда, детская школа. Это ещё миллиард. Поэтому тяжело. Может, такой обмен — хорошее подспорье для своих воспитанников. Будет клуб, где смогут играть свои ребята», — заявил Сушинский.

