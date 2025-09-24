Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баширов: уход Хмелевски — не наша инициатива, для «Салавата» это стало неожиданностью

Баширов: уход Хмелевски — не наша инициатива, для «Салавата» это стало неожиданностью
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об уходе форварда Александра Хмелевски из клуба. Нападающий стал игроком «Ак Барса».

– К Александру Хмелевски был интерес со стороны других клубов ещё летом. Почему было принято решение оставить игрока в команде?
– Мы говорили перед сезоном, что считаем Александра ключевым игроком, вокруг которого строится команда. Говорили болельщикам, что этот год у нас переходный, строится новая команда. Нам нужен был игрок, который служил бы мостом к следующему сезону, чтобы потенциальные новички видели — в команде есть лидер. Тогда бы мы могли ставить для себя самые большие задачи.

– Каковы причины расставания с Хмелевски после начала чемпионата?
– Не наша инициатива, для нас это стало полной неожиданностью. В воскресенье после тренировки мы встретились с Виктором Козловым, рассказал ему, что правительство Республики Башкортостан приняло решение о помощи клубу. План, о котором мы говорили ещё летом, начинает реализовываться, в команде, возможно, появятся ресурсы, чтобы подписать до дедлайна игроков. Мы расстались с тренерским штабом в хорошем настроении, и буквально через два часа Виктор Николаевич позвонил и рассказал, что Хмелевски затребовал обмен.

Сказать, что это было неожиданно, – мало сказать, мы были в шоковом состоянии. Я получил сообщение от агента с теми же требованиями. На следующий день собрались с руководством и тренерским штабом. Мы поняли, нет перспективы уговаривать игрока остаться. Уже стало понятно, почему в последних матчах Александр играл не так, как ожидали от него. Нам крайне не понравилась ситуация, мы надеялись на игрока не только на этот сезон, но и на будущее. Эти надежды были обмануты. Задерживать игрока не стали, поэтому решили пойти ему навстречу, — сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс»? Эпопея с громким трансфером в КХЛ продолжается
Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс»? Эпопея с громким трансфером в КХЛ продолжается
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android