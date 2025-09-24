Баширов: уход Хмелевски — не наша инициатива, для «Салавата» это стало неожиданностью

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об уходе форварда Александра Хмелевски из клуба. Нападающий стал игроком «Ак Барса».

– К Александру Хмелевски был интерес со стороны других клубов ещё летом. Почему было принято решение оставить игрока в команде?

– Мы говорили перед сезоном, что считаем Александра ключевым игроком, вокруг которого строится команда. Говорили болельщикам, что этот год у нас переходный, строится новая команда. Нам нужен был игрок, который служил бы мостом к следующему сезону, чтобы потенциальные новички видели — в команде есть лидер. Тогда бы мы могли ставить для себя самые большие задачи.

– Каковы причины расставания с Хмелевски после начала чемпионата?

– Не наша инициатива, для нас это стало полной неожиданностью. В воскресенье после тренировки мы встретились с Виктором Козловым, рассказал ему, что правительство Республики Башкортостан приняло решение о помощи клубу. План, о котором мы говорили ещё летом, начинает реализовываться, в команде, возможно, появятся ресурсы, чтобы подписать до дедлайна игроков. Мы расстались с тренерским штабом в хорошем настроении, и буквально через два часа Виктор Николаевич позвонил и рассказал, что Хмелевски затребовал обмен.

Сказать, что это было неожиданно, – мало сказать, мы были в шоковом состоянии. Я получил сообщение от агента с теми же требованиями. На следующий день собрались с руководством и тренерским штабом. Мы поняли, нет перспективы уговаривать игрока остаться. Уже стало понятно, почему в последних матчах Александр играл не так, как ожидали от него. Нам крайне не понравилась ситуация, мы надеялись на игрока не только на этот сезон, но и на будущее. Эти надежды были обмануты. Задерживать игрока не стали, поэтому решили пойти ему навстречу, — сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.