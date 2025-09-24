В «Салавате Юлаеве» объяснили, почему не состоялся переход Хмелевски в «Авангард»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил, почему клуб выбрал предложение «Ак Барса», а не «Авангарда» по трансферу форварда Александра Хмелевски.

– Хмелевски был близок к переходу в «Авангард». Почему всё-таки переход не состоялся? И как появился вариант с «Ак Барсом»?

– «Авангард» выходил с предложением ещё летом. Мы действительно на протяжении суток готовили с ними трансфер, почти договорились. Не пожали руки, но о многом договорились. Потом это появилось в прессе, другие клубы тоже проявили интерес, так и появился «Ак Барс». Их условия были лучше. Это рынок, поэтому приняли решение, которое приняли. Не стали устраивать торгов, сделали то, что выгодно клубу. Считаем, что мы вправе принимать те решения, которые выгодны клубу, — сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.