Овечкин вновь провёл тренировку отдельно от хоккеистов «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь тренировался отдельно от других игроков команды. Об этом сообщила журналистка Сэмми Силбер на своей странице в социальной сети X.

Как и днём ранее, Овечкин тренировался в бесконтактном джерси. Напомним, 23 сентября Александр вернулся на лёд после травмы нижней части тела, полученной в первый день тренировочного лагеря «столичных».

Овечкин из-за повреждения пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостон Брюинз» (5:2). В прошлом сезоне Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.