«Салават» потерпел пятое поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»

Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Салават Юлаев». Победу в серии буллитов со счётом 3:2 одержали хозяева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Салавата Юлаева» шайбы на свой счёт записали Максим Кузнецов и Джек Родевальд. У новосибирского клуба голы забили Алексей Яковлев и Владимир Ткачёв. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Сибири». Победный бросок на счету Скотта Уилсона.
Для уфимского клуба это поражение стало пятым подряд.
В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» предстоящую встречу проведёт дома с омским «Авангардом». Обе игры состоятся 27 сентября.
