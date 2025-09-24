Скидки
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Салават Юлаев, результат матча 24 сентября 2025 года, счёт 2:2, КХЛ 2025/2026

«Салават» потерпел пятое поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»
Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Салават Юлаев». Победу в серии буллитов со счётом 3:2 одержали хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Алалыкин, Василевский) – 13:12 (5x5)     0:2 Родевальд (Сучков, Ян) – 37:40 (5x5)     1:2 Яковлев (Ахияров) – 41:34 (5x5)     2:2 Ткачёв (Аланов, Приски) – 44:30 (5x5)     3:2 Уилсон – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Салавата Юлаева» шайбы на свой счёт записали Максим Кузнецов и Джек Родевальд. У новосибирского клуба голы забили Алексей Яковлев и Владимир Ткачёв. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Сибири». Победный бросок на счету Скотта Уилсона.

Для уфимского клуба это поражение стало пятым подряд.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» предстоящую встречу проведёт дома с омским «Авангардом». Обе игры состоятся 27 сентября.

