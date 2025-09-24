«Салават» потерпел пятое поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Салават Юлаев». Победу в серии буллитов со счётом 3:2 одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Салавата Юлаева» шайбы на свой счёт записали Максим Кузнецов и Джек Родевальд. У новосибирского клуба голы забили Алексей Яковлев и Владимир Ткачёв. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Сибири». Победный бросок на счету Скотта Уилсона.

Для уфимского клуба это поражение стало пятым подряд.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» предстоящую встречу проведёт дома с омским «Авангардом». Обе игры состоятся 27 сентября.