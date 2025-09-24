Бреннан Менелл установил новый рекорд СКА среди защитников
Защитник СКА Бреннан Менелл во встрече с «Авангардом» (2:4), которая состоялась 23 сентября, записал на свой счёт заброшенную шайбу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5) 0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4) 1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5) 2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5) 2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5) 2:4 Игумнов – 59:55 (en)
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Менелл стал новым рекордсменом СКА в КХЛ среди защитников по продолжительности голевой серии в домашних матчах. Бреннан поражал ворота соперников во всех четырёх играх на своём льду в этой регулярке.
До нынешнего чемпионата рекорд делили сразу три армейских игрока обороны, которые забрасывали шайбы в трёх домашних матчах подряд: Кевин Даллман (сезон-2012/2013), Максим Чудинов (сезон-2013/2014) и Антон Белов (сезон-2018/2019).
СКА в нынешнем сезоне набрал девять очков и занимает четвёртое место в таблице Запада.
