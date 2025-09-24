Бреннан Менелл установил новый рекорд СКА среди защитников

Защитник СКА Бреннан Менелл во встрече с «Авангардом» (2:4), которая состоялась 23 сентября, записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Менелл стал новым рекордсменом СКА в КХЛ среди защитников по продолжительности голевой серии в домашних матчах. Бреннан поражал ворота соперников во всех четырёх играх на своём льду в этой регулярке.

До нынешнего чемпионата рекорд делили сразу три армейских игрока обороны, которые забрасывали шайбы в трёх домашних матчах подряд: Кевин Даллман (сезон-2012/2013), Максим Чудинов (сезон-2013/2014) и Антон Белов (сезон-2018/2019).

СКА в нынешнем сезоне набрал девять очков и занимает четвёртое место в таблице Запада.