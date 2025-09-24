Задоров не стал праздновать победный гол в ворота «Рейнджерс» и сразу же ушёл в раздевалку
Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров не стал праздновать победный гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме и сразу же ушёл в раздевалку.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.
НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Блюмель (Миттельштадт, Йокихарью) – 08:30 (5x5) 1:1 Фикс-Волански (Берард, Лаба) – 09:14 (5x5) 2:1 Перро (Кайлли) – 23:25 (5x5) 3:1 Кэррик – 29:53 (5x5) 4:1 Гавриков (Лаба) – 31:08 (4x5) 4:2 Эйссимонт – 47:05 (4x5) 4:3 Эйссимонт (Харрис) – 51:11 (5x5) 4:4 Хуснутдинов (Эйссимонт, Миттельштадт) – 58:55 (6x5) 4:5 Задоров (Хуснутдинов) – 63:27 (3x3)
Задоров провёл за «Бостон» 81 игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025, забросил четыре шайбы и сделал 18 результативных передач, набрав 22 очка.
