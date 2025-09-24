Задоров не стал праздновать победный гол в ворота «Рейнджерс» и сразу же ушёл в раздевалку

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров не стал праздновать победный гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме и сразу же ушёл в раздевалку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

Задоров провёл за «Бостон» 81 игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025, забросил четыре шайбы и сделал 18 результативных передач, набрав 22 очка.