Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин коротко высказался о своём состоянии после повреждения

Александр Овечкин коротко высказался о своём состоянии после повреждения
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин коротко высказался о своём состоянии после повреждения нижней части тела.

«У меня всё хорошо! Я катался (улыбается)», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Силбер на своей странице в социальной сети X.

Как и днём ранее, Овечкин тренировался в бесконтактном джерси. Напомним, 23 сентября Александр вернулся на лёд после травмы нижней части тела, полученной в первый день тренировочного лагеря «столичных».

Овечкин из-за повреждения пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостон Брюинз» (5:2). В прошлом сезоне Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.

Материалы по теме
Овечкин вновь провёл тренировку отдельно от хоккеистов «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android