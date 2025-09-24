Скидки
Овечкин пропустит вторую предсезонную игру «Вашингтона» из-за повреждения

Овечкин пропустит вторую предсезонную игру «Вашингтона» из-за повреждения
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит вторую предсезонную игру столичного клуба из-за повреждения нижней части тела. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на слова главного тренера команды Спенсера Карбери.

«Алекс Овечкин не поедет в Херши на предсезонную игру с «Филадельфией Флайерз», подтвердил тренер Спенсер Карбери. Специалист заявил, что тот факт, что Овечкин снова встал на коньки и сделал больше, чем вчера, является хорошим знаком», — написал Гулитти.

Игра «Вашингтон» — «Филадельфия» состоится 26 сентября и начнётся в 2:00 мск.

