Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» отреагировал на обмен Хмелевски

Главный тренер «Салавата Юлаева» отреагировал на обмен Хмелевски
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в гостевом матче от «Сибири» (2:3 Б) отреагировал на обмен нападающего Александра Хмелевски в «Ак Барс».

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Алалыкин, Василевский) – 13:12 (5x5)     0:2 Родевальд (Сучков, Ян) – 37:40 (5x5)     1:2 Яковлев (Ахияров) – 41:34 (5x5)     2:2 Ткачёв (Аланов, Приски) – 44:30 (5x5)     3:2 Уилсон – 65:00    

— Вчера обменяли Хмелевски, как отреагировала ваша команда на это?
— Ребята сплотились, продолжают работать, мне нравится их психологическое состояние. Обмен Саши – хоккейная жизнь. Он принял решение поменять команду, уважаем это решение, можем пожелать только удачи, он многое сделал для «Салавата Юлаева», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

26-летний американский нападающий выступал за клуб из Уфы с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах.

