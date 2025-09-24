Главный тренер «Салавата Юлаева» отреагировал на обмен Хмелевски

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в гостевом матче от «Сибири» (2:3 Б) отреагировал на обмен нападающего Александра Хмелевски в «Ак Барс».

— Вчера обменяли Хмелевски, как отреагировала ваша команда на это?

— Ребята сплотились, продолжают работать, мне нравится их психологическое состояние. Обмен Саши – хоккейная жизнь. Он принял решение поменять команду, уважаем это решение, можем пожелать только удачи, он многое сделал для «Салавата Юлаева», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

26-летний американский нападающий выступал за клуб из Уфы с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах.