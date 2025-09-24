Скидки
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
Хоккей

«Там перелом». Главный тренер «Салавата» Козлов — о травмах Яна и Кузьмина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в гостевом матче от «Сибири» (2:3 Б) рассказал о травмах нападающих уфимского клуба Глеба Кузьмина и Дениса Яна.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Алалыкин, Василевский) – 13:12 (5x5)     0:2 Родевальд (Сучков, Ян) – 37:40 (5x5)     1:2 Яковлев (Ахияров) – 41:34 (5x5)     2:2 Ткачёв (Аланов, Приски) – 44:30 (5x5)     3:2 Уилсон – 65:00    

— Что с Кузьминым и Яном?
— Там перелом у Яна. У обоих серьёзные повреждения, оба на обследовании. Когда будет информация, станет ясно, насколько они выбыли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, для уфимского клуба сегодняшнее поражение стало пятым подряд. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» предстоящую встречу проведёт дома с омским «Авангардом». Обе игры состоятся 27 сентября.

Главный тренер «Салавата Юлаева» отреагировал на обмен Хмелевски
