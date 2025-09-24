«Там перелом». Главный тренер «Салавата» Козлов — о травмах Яна и Кузьмина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в гостевом матче от «Сибири» (2:3 Б) рассказал о травмах нападающих уфимского клуба Глеба Кузьмина и Дениса Яна.

— Что с Кузьминым и Яном?

— Там перелом у Яна. У обоих серьёзные повреждения, оба на обследовании. Когда будет информация, станет ясно, насколько они выбыли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, для уфимского клуба сегодняшнее поражение стало пятым подряд. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» предстоящую встречу проведёт дома с омским «Авангардом». Обе игры состоятся 27 сентября.