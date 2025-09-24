«Заработали очко, это важно». Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Сибири»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) в Новосибирске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Алалыкин, Василевский) – 13:12 (5x5) 0:2 Родевальд (Сучков, Ян) – 37:40 (5x5) 1:2 Яковлев (Ахияров) – 41:34 (5x5) 2:2 Ткачёв (Аланов, Приски) – 44:30 (5x5) 3:2 Уилсон – 65:00
«Считаю, что заработали очко, важно для нас. За исключением нескольких минут, когда пропустили, провели матч ровно, придерживались плана на игру. Хорошо атаковали, прессинговали. Но пока складывается не в нашу сторону», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Отметим, для уфимского клуба сегодняшнее поражение стало пятым подряд. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» предстоящую встречу проведёт дома с омским «Авангардом». Обе игры состоятся 27 сентября.
