«Заработали очко, это важно». Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Сибири»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) в Новосибирске.

«Считаю, что заработали очко, важно для нас. За исключением нескольких минут, когда пропустили, провели матч ровно, придерживались плана на игру. Хорошо атаковали, прессинговали. Но пока складывается не в нашу сторону», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, для уфимского клуба сегодняшнее поражение стало пятым подряд. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» предстоящую встречу проведёт дома с омским «Авангардом». Обе игры состоятся 27 сентября.