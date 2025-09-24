Скидки
Хоккей

Алалыкин — об обмене Хмелевски: забрали и забрали. Бьёмся за себя и республику

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин после поражения в гостевом матче от «Сибири» (2:3 Б) отреагировал на обмен нападающего Александра Хмелевски в «Ак Барс».

— Как на команду отразился обмен Хмелевски?
— Никак. Мы играем, что мы с этим сделаем. Выходим и бьёмся – за себя и республику. Забрали и забрали.

— Для вас это было шоком?
— Неожиданно, никогда не видел таких трансферов, но что делать, — передаёт слова Алалыкина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

26-летний американский нападающий выступал за клуб из Уфы с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах.

