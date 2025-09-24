«Надо раньше взрослеть и занимать это место». Алалыкин — о роли лидера в «Салавате»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин после поражения в гостевом матче от «Сибири» (2:3 Б) ответил на вопрос, готов ли он к роли лидера в уфимском клубе.
— Чувствовал ли ещё перед сезоном, что готов к роли лидера ментально?
— Я это понимаю прекрасно, как и ситуацию, которая произошла в команде. Много кто хочет занимать эти места. Все стараются. Мы должны становиться сильнее как команда.
— Как изменились взаимоотношения с более молодыми партнёрами? Подсказываешь, может быть, ответственность за них чувствуешь?
— Конечно, подсказываю. Тому же Максу Кузнецову какие-то моменты на льду. Идёт рабочий подсказ, это нормально, потому что ребята только заходят в КХЛ. В любом случае нам надо раньше взрослеть и занимать эти места, которые занимали другие, — передаёт слова Алалыкина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 24 сентября 2025
Вячеслав Основин вернулся в «Адмирал» Официально
