Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надо раньше взрослеть и занимать это место». Алалыкин — о роли лидера в «Салавате»

«Надо раньше взрослеть и занимать это место». Алалыкин — о роли лидера в «Салавате»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин после поражения в гостевом матче от «Сибири» (2:3 Б) ответил на вопрос, готов ли он к роли лидера в уфимском клубе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Алалыкин, Василевский) – 13:12 (5x5)     0:2 Родевальд (Сучков, Ян) – 37:40 (5x5)     1:2 Яковлев (Ахияров) – 41:34 (5x5)     2:2 Ткачёв (Аланов, Приски) – 44:30 (5x5)     3:2 Уилсон – 65:00    

— Чувствовал ли ещё перед сезоном, что готов к роли лидера ментально?
— Я это понимаю прекрасно, как и ситуацию, которая произошла в команде. Много кто хочет занимать эти места. Все стараются. Мы должны становиться сильнее как команда.

— Как изменились взаимоотношения с более молодыми партнёрами? Подсказываешь, может быть, ответственность за них чувствуешь?
— Конечно, подсказываю. Тому же Максу Кузнецову какие-то моменты на льду. Идёт рабочий подсказ, это нормально, потому что ребята только заходят в КХЛ. В любом случае нам надо раньше взрослеть и занимать эти места, которые занимали другие, — передаёт слова Алалыкина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Алалыкин — об обмене Хмелевски: забрали и забрали. Бьёмся за себя и республику
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android