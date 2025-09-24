«Главное, чтобы прорвало». Епанчинцев — о первой шайбе Ткачёва за «Сибирь»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победного матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) высказался о первой шайбе нападающего Владимира Ткачёва за новосибирский клуб.

— Проводили ли вы личные беседы с Владимиром Ткачёвым, в чём была его проблема?

— Радует, что у него есть моменты, а сегодня забил. Может, и не красивый гол, главное, чтобы прорвало, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» занимает седьмое место в таблице Востока. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» предстоящую встречу проведёт дома с омским «Авангардом». Обе игры состоятся 27 сентября.