Главный тренер «Сибири» Епанчинцев отреагировал на слухи о своей отставке

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победного матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) отреагировал на слухи о своей отставке.

— Сегодня прошли слухи, что вам руководство дало несколько матчей на исправление ситуации. Действительно ли менеджмент доносил это до вас?

— Нет, никто не доносил. Это ваша работа: вы пишите, вы же читаете. Народ читает. Мне никто об этом не говорил, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» занимает седьмое место в таблице Востока. В следующем матче сибиряки сыграют в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» предстоящую встречу проведёт дома с омским «Авангардом». Обе игры состоятся 27 сентября.