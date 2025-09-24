Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Сочи, результат матча 24 сентября 2025 года, счёт 4:5 Б, КХЛ 2025/2026

ХК «Сочи» в гостях победил «Ладу», у тольяттинцев шестое поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала ХК «Сочи». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 5
Б
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер (Гуськов, Орлов) – 00:44 (5x5)     1:1 Лоуренс (Дюфур) – 11:55 (5x5)     1:2 Тянулин (Боден) – 23:20 (5x5)     1:3 Верба (Бикмуллин, Мачулин) – 28:08 (5x5)     2:3 Савчук (Кугрышев) – 35:31 (5x5)     2:4 Боден (Тянулин, Гуськов) – 49:38 (5x4)     3:4 Савчук (Чивилёв) – 57:15 (5x5)     4:4 Романов (Сёмин, Кугрышев) – 58:59 (5x5)     4:5 Джозефс – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей голы забили Ноэль Хёфенмайер, Артур Тянулин, Марк Верба и Жан-Кристоф Боден. В составе «Лады» голы на свой счёт записали: Джошуа Лоуренс, Райли Савчук (дубль), Иван Романов. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Для тольяттинского клуба это поражение стало шестым подряд. У «Лады» одна победа в сезоне — над «Автомобилистом» (4:3).

В следующей игре «Лада» встретится с «Шанхайскими Драконами» 26 сентября. ХК «Сочи» в предстоящем матче примет на своём льду СКА 27 сентября.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android