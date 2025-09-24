ХК «Сочи» в гостях победил «Ладу», у тольяттинцев шестое поражение подряд

Сегодня, 24 сентября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала ХК «Сочи». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе победителей голы забили Ноэль Хёфенмайер, Артур Тянулин, Марк Верба и Жан-Кристоф Боден. В составе «Лады» голы на свой счёт записали: Джошуа Лоуренс, Райли Савчук (дубль), Иван Романов. В серии буллитов сильнее оказались гости.
Для тольяттинского клуба это поражение стало шестым подряд. У «Лады» одна победа в сезоне — над «Автомобилистом» (4:3).
В следующей игре «Лада» встретится с «Шанхайскими Драконами» 26 сентября. ХК «Сочи» в предстоящем матче примет на своём льду СКА 27 сентября.
