ESPN прогнозирует, что в новом сезоне Овечкин побьёт очередной рекорд Гретцки

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN спрогнозировал, что в новом сезоне НХЛ российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярке и плей-офф.

«Успех Овечкина в новом сезоне зависит от того, сколько топлива остаётся в баке «Русской машины». Овечкин забил 44 гола в прошлом сезоне, несмотря на то, что после перелома ноги ему удалось провести всего 65 игр. С побитием этого рекорда Овечкин приближается к ещё одному рекорду Гретцки: 1016 голов по голам в регулярке и плей-офф.

Хотя 122 гола Гретцки в плей-офф, возможно, и никто не повторит, Овечкину нужно забить 43 гола, чтобы побить этот рекорд. Овечкин будет забивать так же, как Овечкин. А учитывая, что «Кэпиталз», скорее всего, снова будут играть в плей-офф, Александр побьёт ещё один рекорд Великого», — сказано в статье.

Отметим, что сейчас на счету Овечкина в регулярке и плей-офф 974. Рекорд Гретцки — 1060 шайб.