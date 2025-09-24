Рыбин: пока не вижу СКА среди претендентов на Кубок Гагарина

Тренер «Сочи» Максим Рыбин высказался об игре СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– Как думаете, выглядит ли СКА как претендент на кубок в этом сезоне или нет?

– Сложно сказать пока. Но на данный момент не вижу их претендентами. Всё может быть, это хоккей. Тем он и интересен — любая команда способна обыграть другую. Но понятно, опять же, питерский клуб обладает хорошими игроками. Вратарская линия могла быть наверное чуть-чуть посильнее. А в целом хорошая ровная команда по вчерашнему матчу с омичами. СКА действительно неплохо играет, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».