Трёхкратный чемпион мира оценил игру «Ак Барса» в сезоне КХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру казанского «Ак Барса» в сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Как мне последние матчи «Ак Барса»? Пока никак. Команде тяжело в начале сезона. Очень трудно сказать, с чем это может быть связано. Я всегда говорю, что необходимо быть внутри коллектива для полноценного ответа на такие вопросы.

Мне кажется, что в начале сезона не стоит обращать сильное внимание на такую ситуацию. В команде сохранился костяк сильных игроков. Дальше всё будет зависеть только от подготовки спортсменов. Сейчас говорят о Хмелевски. Но пока рано что-то говорить. Если этот хоккеист будет в команде – ситуация изменится. Если его не будет – это другой вопрос», — цитирует Терещенко «Советский спорт».