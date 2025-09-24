Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира оценил игру «Ак Барса» в сезоне КХЛ

Трёхкратный чемпион мира оценил игру «Ак Барса» в сезоне КХЛ
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру казанского «Ак Барса» в сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Как мне последние матчи «Ак Барса»? Пока никак. Команде тяжело в начале сезона. Очень трудно сказать, с чем это может быть связано. Я всегда говорю, что необходимо быть внутри коллектива для полноценного ответа на такие вопросы.

Мне кажется, что в начале сезона не стоит обращать сильное внимание на такую ситуацию. В команде сохранился костяк сильных игроков. Дальше всё будет зависеть только от подготовки спортсменов. Сейчас говорят о Хмелевски. Но пока рано что-то говорить. Если этот хоккеист будет в команде – ситуация изменится. Если его не будет – это другой вопрос», — цитирует Терещенко «Советский спорт».

Материалы по теме
Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс»? Эпопея с громким трансфером в КХЛ продолжается
Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс»? Эпопея с громким трансфером в КХЛ продолжается
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android