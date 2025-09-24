«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Северстали»

Сегодня, 24 сентября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева льда.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На шестой минуте второго периода Никита Кирьянов с передач Александра Волкова и Алексея Береглазова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте третьего периода Илья Иванцов с передач Григория Ващенко восстановил равенство в счёте. Чуть более чем через минуту Егор Сурин с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова вновь вывел хозяев вперёд.
В следующей игре «Локомотив» встретится с «Автомобилистом» в Ярославле. Череповецкая «Северсталь» отправится в Минск на игру с «Динамо» 26 сентября. Оба матча состоятся 26 сентября.
