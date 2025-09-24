«Нефтехимик» обыграл дома «Автомобилист», забросив пять шайб

Сегодня, 24 сентября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» на своём льду принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу со счётом 5:2 одержали хозяева льда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У нижнекамского клуба голы на свой счёт записали Евгений Митякин (дубль), Лука Профака (дубль) и Дамир Жафяров. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер и Максим Денежкин.

В следующей игре «Нефтехимик» отправится в гости к нижегородскому «Торпедо». Встреча состоится 27 сентября. «Автомобилист» 26 сентября сыграет в гостях с «Локомотивом» в Ярославле.