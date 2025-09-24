«Нефтехимик» обыграл дома «Автомобилист», забросив пять шайб
Сегодня, 24 сентября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» на своём льду принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу со счётом 5:2 одержали хозяева льда.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Митякин (Белозёров) – 05:38 (5x5) 2:0 Митякин (Юртайкин, Белозёров) – 12:58 (5x5) 3:0 Профака – 29:13 (5x5) 4:0 Профака (Надворный, Квартальнов) – 39:12 (5x5) 4:1 Блэкер (Буше) – 44:51 (5x4) 5:1 Жафяров (Шафигуллин, Хлыстов) – 48:23 (5x5) 5:2 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 59:38 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
У нижнекамского клуба голы на свой счёт записали Евгений Митякин (дубль), Лука Профака (дубль) и Дамир Жафяров. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер и Максим Денежкин.
В следующей игре «Нефтехимик» отправится в гости к нижегородскому «Торпедо». Встреча состоится 27 сентября. «Автомобилист» 26 сентября сыграет в гостях с «Локомотивом» в Ярославле.
