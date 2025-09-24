Хет-трик Пинчука помог минскому «Динамо» дома победить «Торпедо»
Поделиться
Сегодня, 24 сентября, в Минске (Беларусь) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» на своём льду принимало «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пинчук (Энас, Улле) – 07:06 (5x4) 1:1 Абрамов (Бойков, Рожков) – 28:17 (5x5) 2:1 Пинчук (Энас, Лимож) – 29:05 (5x5) 2:2 Шавин (Воронин, Белевич) – 33:04 (5x5) 3:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 36:14 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Динамо» хет-трик на свой счёт записал форвард Виталий Пинчук, забросив на 8-й, 30-й и 37-й минутах встречи. У «Торпедо» отличились Михаил Абрамов и Никита Шавин.
В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» сыграет с череповецкой «Северсталью» 26 сентября. Нижегородское «Торпедо» 27 сентября примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик».
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
22:33
-
22:05
-
22:00
-
21:57
-
21:48
-
21:35
-
21:20
-
21:18
-
20:53
-
20:36
-
20:22
-
20:02
-
19:40
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:52
-
18:44
-
18:30
-
18:11
-
18:00
-
17:32
-
17:15
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:14
-
16:00
-
15:54
-
15:44
-
15:39
-
15:35