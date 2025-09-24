Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Торпедо, результат матча 24 сентября 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

Хет-трик Пинчука помог минскому «Динамо» дома победить «Торпедо»
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, в Минске (Беларусь) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» на своём льду принимало «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пинчук (Энас, Улле) – 07:06 (5x4)     1:1 Абрамов (Бойков, Рожков) – 28:17 (5x5)     2:1 Пинчук (Энас, Лимож) – 29:05 (5x5)     2:2 Шавин (Воронин, Белевич) – 33:04 (5x5)     3:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 36:14 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Динамо» хет-трик на свой счёт записал форвард Виталий Пинчук, забросив на 8-й, 30-й и 37-й минутах встречи. У «Торпедо» отличились Михаил Абрамов и Никита Шавин.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» сыграет с череповецкой «Северсталью» 26 сентября. Нижегородское «Торпедо» 27 сентября примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android