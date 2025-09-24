Хет-трик Пинчука помог минскому «Динамо» дома победить «Торпедо»

Сегодня, 24 сентября, в Минске (Беларусь) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» на своём льду принимало «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Динамо» хет-трик на свой счёт записал форвард Виталий Пинчук, забросив на 8-й, 30-й и 37-й минутах встречи. У «Торпедо» отличились Михаил Абрамов и Никита Шавин.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» сыграет с череповецкой «Северсталью» 26 сентября. Нижегородское «Торпедо» 27 сентября примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик».