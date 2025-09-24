Шайба Уила в овертайме принесла московскому «Динамо» победу над «Шанхайскими Драконами»
Поделиться
Сегодня, 24 сентября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» на своём льду принимало «Шанхайских Драконов». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержала столичная команда.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Пакетт (Сикура, Сергеев) – 10:27 (5x5) 1:1 Сюсиз (Кленденинг, Попугаев) – 12:20 (5x4) 1:2 Кузнецов (Райлли, Сюсиз) – 13:13 (5x5) 2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 16:20 (5x3) 3:2 Уил (Гусев) – 61:08 (3x3)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первом периоде было заброшено сразу четыре шайбы: у «Динамо» отличились Седрик Пакетт и Дилан Сикура. В составе китайского клуба голы забили Нейт Сюсиз и Владимир Кузнецов. В овертайме победу хозяевам принёс Джордан Уил.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» сыграет с «Нефтехимиком» 29 сентября. «Шанхайские Драконы» 26 сентября в Тольятти встретятся с местной «Ладой».
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
22:33
-
22:05
-
22:00
-
21:57
-
21:48
-
21:35
-
21:20
-
21:18
-
20:53
-
20:36
-
20:22
-
20:02
-
19:40
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:52
-
18:44
-
18:30
-
18:11
-
18:00
-
17:32
-
17:15
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:14
-
16:00
-
15:54
-
15:44
-
15:39
-
15:35