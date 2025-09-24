Шайба Уила в овертайме принесла московскому «Динамо» победу над «Шанхайскими Драконами»

Сегодня, 24 сентября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» на своём льду принимало «Шанхайских Драконов». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержала столичная команда.

В первом периоде было заброшено сразу четыре шайбы: у «Динамо» отличились Седрик Пакетт и Дилан Сикура. В составе китайского клуба голы забили Нейт Сюсиз и Владимир Кузнецов. В овертайме победу хозяевам принёс Джордан Уил.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» сыграет с «Нефтехимиком» 29 сентября. «Шанхайские Драконы» 26 сентября в Тольятти встретятся с местной «Ладой».