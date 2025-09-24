Скидки
Динамо М — Шанхайские Драконы, результат матча 24 сентября 2025 года, счёт 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

Шайба Уила в овертайме принесла московскому «Динамо» победу над «Шанхайскими Драконами»
Сегодня, 24 сентября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» на своём льду принимало «Шанхайских Драконов». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержала столичная команда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Пакетт (Сикура, Сергеев) – 10:27 (5x5)     1:1 Сюсиз (Кленденинг, Попугаев) – 12:20 (5x4)     1:2 Кузнецов (Райлли, Сюсиз) – 13:13 (5x5)     2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 16:20 (5x3)     3:2 Уил (Гусев) – 61:08 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде было заброшено сразу четыре шайбы: у «Динамо» отличились Седрик Пакетт и Дилан Сикура. В составе китайского клуба голы забили Нейт Сюсиз и Владимир Кузнецов. В овертайме победу хозяевам принёс Джордан Уил.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» сыграет с «Нефтехимиком» 29 сентября. «Шанхайские Драконы» 26 сентября в Тольятти встретятся с местной «Ладой».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
