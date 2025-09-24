Заварухин прокомментировал второе подряд крупное поражение от «Нефтехимика»

Главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга Николай Заварухин прокомментировал второе подряд крупное поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (2:5). Ранее уральский клуб проиграл со счётом 1:4 дома.
«Нефтехимик» — с победой. С форы начали матч — невынужденная ошибка, сами себе «привезли» первый гол. В дальнейшем проигрывали много стыков, борьбы, соперник был быстрее и заслуженно победил. Домашнее поражение от «Нефтехимика» и сегодняшнее – это разные игры, они отличались друг от друга. Сегодня соперник был сильнее по жажде борьбы.
Счёт по игре, вы видите его на табло. Соперник выиграл борьбу – это самое главное. Мы достаточно глупые решения принимали, основное – это проигрыш борьбы под воротами. У нас есть кадровые проблемы, травмированы основные защитники, даём молодым играть, они набивают шишки», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
