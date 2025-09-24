Скидки
Главная Хоккей Новости

Заварухин прокомментировал второе подряд крупное поражение от «Нефтехимика»

Заварухин прокомментировал второе подряд крупное поражение от «Нефтехимика»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга Николай Заварухин прокомментировал второе подряд крупное поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (2:5). Ранее уральский клуб проиграл со счётом 1:4 дома.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Митякин (Белозёров) – 05:38 (5x5)     2:0 Митякин (Юртайкин, Белозёров) – 12:58 (5x5)     3:0 Профака – 29:13 (5x5)     4:0 Профака (Надворный, Квартальнов) – 39:12 (5x5)     4:1 Блэкер (Буше) – 44:51 (5x4)     5:1 Жафяров (Шафигуллин, Хлыстов) – 48:23 (5x5)     5:2 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 59:38 (5x5)    

«Нефтехимик» — с победой. С форы начали матч — невынужденная ошибка, сами себе «привезли» первый гол. В дальнейшем проигрывали много стыков, борьбы, соперник был быстрее и заслуженно победил. Домашнее поражение от «Нефтехимика» и сегодняшнее – это разные игры, они отличались друг от друга. Сегодня соперник был сильнее по жажде борьбы.

Счёт по игре, вы видите его на табло. Соперник выиграл борьбу – это самое главное. Мы достаточно глупые решения принимали, основное – это проигрыш борьбы под воротами. У нас есть кадровые проблемы, травмированы основные защитники, даём молодым играть, они набивают шишки», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

