Тренер «Нефтехимика» заявил, что не всем доволен после крупной победы над «Автомобилистом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победу над «Автомобилистом» (5:2).
«Вторая подряд игра с одним и тем же соперником. Мы предполагали, что будет сложный матч, самоотверженно действовали в обороне, старались быстрее двигаться из обороны в атаку. Прессинговать поначалу не очень удавалось, но забили два гола, они вселили в нас уверенность, так мы довели игру до победы.
Не могу сказать, что полностью удовлетворён сегодняшним матчем, у нас были моменты в начале втречи, которые мне не нравились, но ребята послушали внимательно в раздевалке. Первый период складывался так, что удачно забили два гола.
Главное, что все бились в обороне, самоотверженно ложились под шайбу, блокировали броски, а потом немножко свою игру поймали. Но работы ещё у нас много», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
