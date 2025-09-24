Тренер «Нефтехимика» Гришин отреагировал на звание «первой команды Татарстана»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над «Автомобилистом» (5:2) отреагировал на звание «первой команды Татарстана» для своего клуба.

«Первая команда Татарстана? Давайте так, цыплят по осени считают, торопиться не будем. Много внимания к нашей команде, это приятно, хорошо, что нас видят и замечают, но давайте не будем спешить с выводами.

В большинстве у нас мог быть гол, чуть-чуть раньше вышел игрок, когда мы второй забивали. Когда вели, уже немного вальяжно играли в большинстве, счёт повлиял. Есть ещё определённые причины, из-за которых и команда соперника тоже страдала, но не буду афишировать, это внутренняя тема.

Если говорить про «Автомобилист», это сильная команда, отличный подбор игроков, сейчас такой период, небольшой спад у них, и мы попали на этот момент, когда в свою очередь начали ловить свою игру, наложение такое. Это придаст уверенности нам, раскрепостимся, будем лучше действовать дальше, но и противник, уверен, найдёт шаги для выхода из этой ситуации», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.