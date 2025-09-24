Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Лады» Десятков: не позволим относиться к команде, к городу, с вальяжностью

Главный тренер «Лады» Десятков: не позволим относиться к команде, к городу, с вальяжностью
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение во встрече с «Сочи» (4:5 Б), где команда отыгралась на последних минутах третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 5
Б
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер (Гуськов, Орлов) – 00:44 (5x5)     1:1 Лоуренс (Дюфур) – 11:55 (5x5)     1:2 Тянулин (Боден) – 23:20 (5x5)     1:3 Верба (Бикмуллин, Мачулин) – 28:08 (5x5)     2:3 Савчук (Кугрышев) – 35:31 (5x5)     2:4 Боден (Тянулин, Гуськов) – 49:38 (5x4)     3:4 Савчук (Чивилёв) – 57:15 (5x5)     4:4 Романов (Сёмин, Кугрышев) – 58:59 (5x5)     4:5 Джозефс – 65:00    

«Честно скажу, сегодня мы играли хуже, чем играли с питерским СКА. И по движению, что бросилось в глаза. Немножко напрягает и даже пугает, что сегодня движение было похуже. Ну и по содержанию тоже было хуже. Плохое начало первого и второго периодов. Хотя наши легионеры забили сегодня голы, мы, тем не менее, ждём от них гораздо большего, чем они показывают сейчас.

Почему сыграли хуже, чем в прошлом матче? Если говорить с педагогической точки зрения, тут больше вопрос к психологии, может быть. Мне сейчас сложно ответить на ваши вопросы, хотя я их понимаю и предвижу. Тут всё переплетено: психология, физика, мастерство, психика и опыт. Тут на протяжении времени нужно анализировать. Сегодня даже на раскатке выглядели неплохо вроде бы. Посмотрим, что будет завтра. Могу только так ответить, нужно разбираться в этом моменте.

Тут другое хуже: когда движения нет, нужно правильно играть головой, а мы пытались играть ногами, хотя было видно, что не успеваем. Нужно более разумно играть. Захлёстывают эмоции. С одной стороны это хорошо, нет безразличия: команда недовольна своей игрой, своим местом и результатом, но у нас тут вторая лига мира, нужно показывать мастерство, опыт и приносить пользу.

Очень много игроков у нас выпало сегодня. Полторы-две пятёрки можно только отметить, это очень мало, чтобы играть весь матч. Поэтому приходилось кого-то серьёзно перегружать. Нужно искать оптимизм, хочется его побольше. Единственное, что я могу гарантировать — безразличных и равнодушных в команде не будет. Не позволим относиться к команде, к городу, с вальяжностью. Команда будет биться со всеми. Гарантировать чего-то другого мы не можем», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
ХК «Сочи» в гостях победил «Ладу», у тольяттинцев шестое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android