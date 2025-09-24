Главный тренер «Лады» Десятков: не позволим относиться к команде, к городу, с вальяжностью

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение во встрече с «Сочи» (4:5 Б), где команда отыгралась на последних минутах третьего периода.

«Честно скажу, сегодня мы играли хуже, чем играли с питерским СКА. И по движению, что бросилось в глаза. Немножко напрягает и даже пугает, что сегодня движение было похуже. Ну и по содержанию тоже было хуже. Плохое начало первого и второго периодов. Хотя наши легионеры забили сегодня голы, мы, тем не менее, ждём от них гораздо большего, чем они показывают сейчас.

Почему сыграли хуже, чем в прошлом матче? Если говорить с педагогической точки зрения, тут больше вопрос к психологии, может быть. Мне сейчас сложно ответить на ваши вопросы, хотя я их понимаю и предвижу. Тут всё переплетено: психология, физика, мастерство, психика и опыт. Тут на протяжении времени нужно анализировать. Сегодня даже на раскатке выглядели неплохо вроде бы. Посмотрим, что будет завтра. Могу только так ответить, нужно разбираться в этом моменте.

Тут другое хуже: когда движения нет, нужно правильно играть головой, а мы пытались играть ногами, хотя было видно, что не успеваем. Нужно более разумно играть. Захлёстывают эмоции. С одной стороны это хорошо, нет безразличия: команда недовольна своей игрой, своим местом и результатом, но у нас тут вторая лига мира, нужно показывать мастерство, опыт и приносить пользу.

Очень много игроков у нас выпало сегодня. Полторы-две пятёрки можно только отметить, это очень мало, чтобы играть весь матч. Поэтому приходилось кого-то серьёзно перегружать. Нужно искать оптимизм, хочется его побольше. Единственное, что я могу гарантировать — безразличных и равнодушных в команде не будет. Не позволим относиться к команде, к городу, с вальяжностью. Команда будет биться со всеми. Гарантировать чего-то другого мы не можем», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.