Хоккей Новости

Галлан – о поражении от «Динамо»: «Шанхай» хотел заработать не один балл, а два

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Пакетт (Сикура, Сергеев) – 10:27 (5x5)     1:1 Сюсиз (Кленденинг, Попугаев) – 12:20 (5x4)     1:2 Кузнецов (Райлли, Сюсиз) – 13:13 (5x5)     2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 16:20 (5x3)     3:2 Уил (Гусев) – 61:08 (3x3)    

— Сегодня была хорошая игра. Обе команды действовали здорово. Получился равный матч. Жалко, что проиграли в овертайме, но в любом случае для нас это неплохое начало выезда. Хотя мы и разочарованы, что проиграли. Хотели бы заработать не одно очко, а два.

– Московское «Динамо» только вчера ночью вернулось с дальневосточного выезда, который вы сами проехали перед ними. Надеялись использовать то обстоятельство, что они не восстановятся полностью?
– Действительно, это очень тяжёлая поездка. Мы сами только что там проехали. Однако соперник знал, что сегодня игра. Они профессиональные хоккеисты, были готовы к этой встрече. Как я уже сказал, матч стал достаточно равным, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

