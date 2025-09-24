Галлан – о поражении от «Динамо»: «Шанхай» хотел заработать не один балл, а два

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 ОТ).

— Сегодня была хорошая игра. Обе команды действовали здорово. Получился равный матч. Жалко, что проиграли в овертайме, но в любом случае для нас это неплохое начало выезда. Хотя мы и разочарованы, что проиграли. Хотели бы заработать не одно очко, а два.

– Московское «Динамо» только вчера ночью вернулось с дальневосточного выезда, который вы сами проехали перед ними. Надеялись использовать то обстоятельство, что они не восстановятся полностью?

– Действительно, это очень тяжёлая поездка. Мы сами только что там проехали. Однако соперник знал, что сегодня игра. Они профессиональные хоккеисты, были готовы к этой встрече. Как я уже сказал, матч стал достаточно равным, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.