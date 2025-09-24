Скидки
Суд арестовал экс-президента «Автомобилиста» миллиардера Алексея Боброва

Суд арестовал экс-президента «Автомобилиста» миллиардера Алексея Боброва
Бизнесмена, совладельца компаний «Облкомунэнерго» и «Корпорация СТС» Алексея Боброва отправили под стражу до 15 ноября, сообщает E1.RU. Такую меру пресечения вынес Верх-Исетский районный суд по делу о групповом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По мнению Генпрокуратуры, Алексей Бобров и его партнёр Артем Биков незаконно завладели свердловской компанией «Облкоммунэнерго», теперь прокуратура требует отдать предприятие государству.

Бобров в конце 2012 года возглавил попечительский совет «Автомобилиста», в феврале 2013 года стал президентом клуба. 4 апреля 2016 года Бобров подал заявление об уходе с должности президента «Автомобилиста» и о выходе из попечительского совета клуба.

