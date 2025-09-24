Скидки
Хоккей

Кудашов — о календаре «Динамо»: наверное, это вообще впервые

Кудашов — о календаре «Динамо»: наверное, это вообще впервые
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победную встречу с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Пакетт (Сикура, Сергеев) – 10:27 (5x5)     1:1 Сюсиз (Кленденинг, Попугаев) – 12:20 (5x4)     1:2 Кузнецов (Райлли, Сюсиз) – 13:13 (5x5)     2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 16:20 (5x3)     3:2 Уил (Гусев) – 61:08 (3x3)    

— На первый взгляд, вроде получилась хорошая игра. Естественно, она не была идеальной, но тем не менее потихонечку выправляем ситуацию.

– На стыке между Владивостоком и Хабаровском вы говорили, что вас не пугает состояние команды в поездке, потому что идёт самое начало сезона. Но лишь вчера вернулись из такой поездки, и сразу матч с очень приличным соперником. Не было ли тревоги теперь?
– Вы знаете, тревоги никакой не было, но, если честно, вспоминал и прекрасно помню первый год, когда в нашей лиге появился Владивосток. И не помню, чтобы хоть раз на следующий день поставили игру команде, которая только вернулась с Дальнего Востока. Наверное, это вообще впервые. Если вы мне назовёте такой случай… А если ещё учесть, что, когда мы прилетели в Москву, действовал план «ковёр», прилетели в половине пятого утра…

Всё равно команда была нормально готова. И было видно, что не должно быть никаких проблем по движению. Возможно, в третьем периоде это и начало сказываться, но в целом нормально, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

