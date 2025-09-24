Кудашов — о календаре «Динамо»: наверное, это вообще впервые

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победную встречу с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ).

— На первый взгляд, вроде получилась хорошая игра. Естественно, она не была идеальной, но тем не менее потихонечку выправляем ситуацию.

– На стыке между Владивостоком и Хабаровском вы говорили, что вас не пугает состояние команды в поездке, потому что идёт самое начало сезона. Но лишь вчера вернулись из такой поездки, и сразу матч с очень приличным соперником. Не было ли тревоги теперь?

– Вы знаете, тревоги никакой не было, но, если честно, вспоминал и прекрасно помню первый год, когда в нашей лиге появился Владивосток. И не помню, чтобы хоть раз на следующий день поставили игру команде, которая только вернулась с Дальнего Востока. Наверное, это вообще впервые. Если вы мне назовёте такой случай… А если ещё учесть, что, когда мы прилетели в Москву, действовал план «ковёр», прилетели в половине пятого утра…

Всё равно команда была нормально готова. И было видно, что не должно быть никаких проблем по движению. Возможно, в третьем периоде это и начало сказываться, но в целом нормально, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.